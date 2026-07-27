В ГД оценили требование Литвы к россиянам для въезда в страну

Журова отметила, что подобные шаги со стороны Прибалтики уже перестали удивлять. «Если еще в начале мы этому удивлялись, сейчас мы, наверное, просто понимаем, что, когда весь мир начинает, наоборот, отходить от всего этого, прибалтийские страны все равно продолжают все это делать. Литва, Латвия, Эстония напринимали законов, которые их в том числе заставляют это делать по отношению к россиянам. Они уже по-другому не будут», — заявила собеседница «Ленты.ру».