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В ГД оценили требование Литвы к россиянам для въезда в страну

Российские граждане вряд ли станут подписывать документ с осуждением действий своей страны ради того, чтобы попасть в Литву. Такую точку зрения высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Поводом для комментария стала инициатива литовского МИДа: ведомство предложило требовать от приезжающих из России письменного осуждения политики Москвы. Как сообщается, тем, кто откажется ставить подпись, во въезде будет отказано.

Журова отметила, что подобные шаги со стороны Прибалтики уже перестали удивлять. «Если еще в начале мы этому удивлялись, сейчас мы, наверное, просто понимаем, что, когда весь мир начинает, наоборот, отходить от всего этого, прибалтийские страны все равно продолжают все это делать. Литва, Латвия, Эстония напринимали законов, которые их в том числе заставляют это делать по отношению к россиянам. Они уже по-другому не будут», — заявила собеседница «Ленты.ру».

Напомним, что ранее в июле глава Минобороны Робертас Каунас заявлял, что на данный момент прямой угрозы со стороны России не существует.

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