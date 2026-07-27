КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершена работа по интеграции Донбасса и Новороссии в единое правовое поле России.
Заявил председатель Думы Вячеслав Володин.
Теперь жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей перешли на единые российские законы, стандарты и социальные нормы.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+
Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.Читать дальше