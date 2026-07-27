Александр Дорждеев покинул пост главы облкомитета финансов в Волгограде

Александр Дорждеев лишился поста главы комитета финансов Волгоградской области. За ним осталась только должность первого вице-губернатора.
Временно полномочия председателя облфина будет осуществлять Ирина Пешкова. Чтобы занять этот пост на постоянной основе, ей придётся пройти кадровый фильтр «Единой России» и профильного комитета облдумы. До этого она была самым влиятельным первым вице-мэром Волгограда — руководителем департамента финансов горадминистрации.
О причине перемен пресс-служба обладминистрации не сообщает, однако известно, что в субботу, 25 июля, губернатор Андрей Бочаров побывал на двух медицинских долгостроях региона. Он оценил ход работ на месте строительства детской поликлиники в Волжском и реабилитационного центра на базе седьмой больницы в Волгограде.
Убедившись, что объекты не будут сданы в срок, который и без того уже откладывался, глава региона высказал претензии профильному заместителю Юрию Седову и своему первому заместителю Александру Дорждееву.
Ранее губернатор сменил главу областного комитета ЖКХ.