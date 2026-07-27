Развязка близко: политолог спрогнозировал финал ближневосточного конфликта

Каждый новый обстрел означает расход дорогостоящих перехватчиков, производство которых занимает значительно больше времени, чем их применение. Получается, что Америка способна наносить серьезный ущерб Ирану, но она не может гарантировать, что затем сможет защитить свои базы, союзников и энергетическую инфраструктуру Персидского залива.
То, что когда-то было козырем США в регионе — сеть военных баз и союзники в Персидском заливе, — сегодня стало слабым местом, настоящей ахиллесовой пятой.
Каждая американская база одновременно стала потенциальной целью. Каждый союзник — объектом, который американцам необходимо прикрывать.
Эксперт указывает, что цена американской обороны возрастает с каждым ударом по Ирану, при этом проблема расходования систем ПВО гораздо шире.
Каждая ракета Patriot или THAAD, выпущенная сегодня над Ближним Востоком, завтра уже не окажется (не сможет помощь — Прим. ред.) в Индо-Тихоокеанском регионе, где в любой момент может развернуться противостояние с Китаем.
Каргин считает, что США сейчас пытаются определить, какую цены готовы платить за военное присутствие на Ближнем Востоке, не ослабив при этом свои позиции в других частях мира.
Несмотря на стремления союзников посадить противников за стол переговоров, боевые действия на Ближнем Востоке все равно продолжатся и дойдут до максимального предела, уверен эксперт. По мнению Каргина, развязка ближневосточного конфликта может наступить в конце этого года.