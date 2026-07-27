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Развязка близко: политолог спрогнозировал финал ближневосточного конфликта

Группа посредников во главе с Катаром и Пакистаном пытается вернуть США и Иран за стол переговоров. Политолог Александр Каргин в своем телеграм-канале предположил, зачем президенту США Дональду Трампу очередная пауза.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Одной из причин эксперт называет истощение запасов американских перехватчиков Patriot и других систем ПВО. Каргин поясняет, что за последние недели эти комплексы активно отражали удары по базам США в Иордании, Кувейте, Бахрейне и других странах региона.

Каждый новый обстрел означает расход дорогостоящих перехватчиков, производство которых занимает значительно больше времени, чем их применение. Получается, что Америка способна наносить серьезный ущерб Ирану, но она не может гарантировать, что затем сможет защитить свои базы, союзников и энергетическую инфраструктуру Персидского залива.

Александр Каргин
политолог, эксперт по Ближнему востоку и США

То, что когда-то было козырем США в регионе — сеть военных баз и союзники в Персидском заливе, — сегодня стало слабым местом, настоящей ахиллесовой пятой.

Каждая американская база одновременно стала потенциальной целью. Каждый союзник — объектом, который американцам необходимо прикрывать.

Александр Каргин
политолог, эксперт по Ближнему востоку и США

Эксперт указывает, что цена американской обороны возрастает с каждым ударом по Ирану, при этом проблема расходования систем ПВО гораздо шире.

Каждая ракета Patriot или THAAD, выпущенная сегодня над Ближним Востоком, завтра уже не окажется (не сможет помощь — Прим. ред.) в Индо-Тихоокеанском регионе, где в любой момент может развернуться противостояние с Китаем.

Александр Каргин
политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США

Каргин считает, что США сейчас пытаются определить, какую цены готовы платить за военное присутствие на Ближнем Востоке, не ослабив при этом свои позиции в других частях мира.

Несмотря на стремления союзников посадить противников за стол переговоров, боевые действия на Ближнем Востоке все равно продолжатся и дойдут до максимального предела, уверен эксперт. По мнению Каргина, развязка ближневосточного конфликта может наступить в конце этого года.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что международные посредники во главе с Катаром и Пакистаном достигли прогресса в усилиях, чтобы вернуть США и Иран к переговорам. Заявление прозвучало на фоне прекращения обмена ударами между Вашингтоном и Тегераном.

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