МИД Румынии заявил о высылке сотрудника российского посольства

«В ходе встречи российскому послу была официально вручена вербальная нота, в которой румынская сторона уведомила о применении заявления о неприемлемости действий члена миссии Российской Федерации в Бухаресте, обязав его покинуть территорию Румынии в течение пяти дней. МИД также вызвал посла Румынии в Российской Федерации в Бухарест для консультаций», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Внешнеполитическое ведомство отметило, что российскому дипломату были продемонстрированы обломки беспилотника, ликвидированного на румынской территории.
Ранее румынским парламентом был утвержден закон, предоставляющий полномочия на уничтожение дронов, которые нарушают государственную границу в воздушном пространстве. НАТО, в свою очередь, усилило наблюдение за воздушной обстановкой над Румынией, развернув дополнительные средства раннего обнаружения.