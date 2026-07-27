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МИД Румынии заявил о высылке сотрудника российского посольства

В понедельник пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии проинформировала о решении выслать одного из сотрудников посольства России в Бухаресте. Данное решение было принято после инцидента с беспилотным летательным аппаратом.

Источник: Shutterstock

Как сообщается, ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что истребитель F-16 уничтожил дрон над территорией страны. Доказательства принадлежности беспилотника России в сообщении не приводятся. В связи с произошедшим в румынский МИД был приглашен посол России Владимир Липаев.

«В ходе встречи российскому послу была официально вручена вербальная нота, в которой румынская сторона уведомила о применении заявления о неприемлемости действий члена миссии Российской Федерации в Бухаресте, обязав его покинуть территорию Румынии в течение пяти дней. МИД также вызвал посла Румынии в Российской Федерации в Бухарест для консультаций», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что российскому дипломату были продемонстрированы обломки беспилотника, ликвидированного на румынской территории.

Ранее румынским парламентом был утвержден закон, предоставляющий полномочия на уничтожение дронов, которые нарушают государственную границу в воздушном пространстве. НАТО, в свою очередь, усилило наблюдение за воздушной обстановкой над Румынией, развернув дополнительные средства раннего обнаружения.

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