МИД Румынии заявил о высылке сотрудника российского посольства

«В ходе встречи российскому послу была официально вручена вербальная нота, в которой румынская сторона уведомила о применении заявления о неприемлемости действий члена миссии Российской Федерации в Бухаресте, обязав его покинуть территорию Румынии в течение пяти дней. МИД также вызвал посла Румынии в Российской Федерации в Бухарест для консультаций», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.