WP рассказала о состоянии здоровья Джо Байдена на фоне лечения

Как отмечает издание, курс лечения работает, но последствия как самой болезни, так и побочные эффекты терапии серьезно ослабили Байдена. Собеседники газеты, близкие к политику, рассказали, что сейчас все его существование выстроено вокруг графика медицинских процедур.
Напомним, что в мае 2025 года медики диагностировали у Байдена агрессивную форму рака предстательной железы. В официальном сообщении пресс-службы политика уточнялось: «Ему диагностировали рак простаты (…) с метастазами в костной ткани».
При этом, как подчеркивает The Washington Post, данное заболевание считается неизлечимым.