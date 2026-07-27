WP рассказала о состоянии здоровья Джо Байдена на фоне лечения

Как отмечает издание, курс лечения работает, но последствия как самой болезни, так и побочные эффекты терапии серьезно ослабили Байдена. Собеседники газеты, близкие к политику, рассказали, что сейчас все его существование выстроено вокруг графика медицинских процедур.