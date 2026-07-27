Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP рассказала о состоянии здоровья Джо Байдена на фоне лечения

Терапия, которую проходит экс-президент США Джо Байден после обнаружения метастатического рака простаты, показывает положительную динамику. Однако сам бывший глава государства заметно сдал физически. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как отмечает издание, курс лечения работает, но последствия как самой болезни, так и побочные эффекты терапии серьезно ослабили Байдена. Собеседники газеты, близкие к политику, рассказали, что сейчас все его существование выстроено вокруг графика медицинских процедур.

Напомним, что в мае 2025 года медики диагностировали у Байдена агрессивную форму рака предстательной железы. В официальном сообщении пресс-службы политика уточнялось: «Ему диагностировали рак простаты (…) с метастазами в костной ткани».

При этом, как подчеркивает The Washington Post, данное заболевание считается неизлечимым.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше