В Исландии проводят референдум о возобновлении переговоров с ЕС

Жителям страны задают один вопрос: «Должна ли Исландия возобновить переговоры о присоединении к ЕС?».
Основной день голосования назначен на 29 августа.
По данным опроса Gallup, опубликованного в конце июня, 52% исландцев поддерживают возобновление переговоров, а 48% высказываются против, уточняет Le Figaro.
Заявку на членство в ЕС Исландия подала еще в 2009 году, но спустя шесть лет, в 2015-м, переговорный процесс был официально остановлен.
Сейчас страна остается участницей Европейской экономической зоны и Шенгенского соглашения, однако в Таможенный союз ЕС она не входит.