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В Исландии проводят референдум о возобновлении переговоров с ЕС

В Исландии стартовало досрочное голосование на референдуме, который решит, стоит ли возвращаться к диалогу о вступлении страны в Евросоюз. Об этом в понедельник пишет газета Le Figaro.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Жителям страны задают один вопрос: «Должна ли Исландия возобновить переговоры о присоединении к ЕС?».

Основной день голосования назначен на 29 августа.

По данным опроса Gallup, опубликованного в конце июня, 52% исландцев поддерживают возобновление переговоров, а 48% высказываются против, уточняет Le Figaro.

Заявку на членство в ЕС Исландия подала еще в 2009 году, но спустя шесть лет, в 2015-м, переговорный процесс был официально остановлен.

Сейчас страна остается участницей Европейской экономической зоны и Шенгенского соглашения, однако в Таможенный союз ЕС она не входит.

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