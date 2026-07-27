Лукашенко назвал Белоруссию и Россию законодателями моды в развитии связей

«У нас это давно, мы законодатели с России в этом плане, этой моды», — сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
Он отметил важность развития контактов между странами на региональном уровне, подчеркнув, что уже многие государства понимают это.
«У нас (Белоруссии и России — ред.) нормальные, отличные отношения, дружеские контакты. Но все равно бюрократия работает, поэтому лучше выходить напрямую (на региональный уровень — ред.)», — сказал Лукашенко.
По его словам, этот принцип применяется в выстраивании отношений с Китаем, опыт регионального сотрудничества переносится и во взаимодействие с Казахстаном. Президент напомнил, что недавно Россия и Казахстан проводили межрегиональный форум, который посетили лидеры этих стран.