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Лукашенко назвал Белоруссию и Россию законодателями моды в развитии связей

МИНСК, 27 июл — РИА Новости. Белоруссия и Россия являются законодателями моды в развитии региональных связей как компонента отношений стран, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Источник: пресс-служба Президента Республики Беларусь

«У нас это давно, мы законодатели с России в этом плане, этой моды», — сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.

Он отметил важность развития контактов между странами на региональном уровне, подчеркнув, что уже многие государства понимают это.

«У нас (Белоруссии и России — ред.) нормальные, отличные отношения, дружеские контакты. Но все равно бюрократия работает, поэтому лучше выходить напрямую (на региональный уровень — ред.)», — сказал Лукашенко.

По его словам, этот принцип применяется в выстраивании отношений с Китаем, опыт регионального сотрудничества переносится и во взаимодействие с Казахстаном. Президент напомнил, что недавно Россия и Казахстан проводили межрегиональный форум, который посетили лидеры этих стран.

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