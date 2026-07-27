Турчин: отношения Беларуси с РФ находятся на беспрецедентно высоком уровне

«Самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, экономика, совместные проекты, взаимная кооперация (…) результатами нашей работы можно, если не гордиться, то уж точно можно назвать их успешными», — отметил премьер, видеофрагмент встречи в Минске опубликован на Telegram-канале правительства Беларуси.