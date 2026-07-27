Турчин: отношения Беларуси с РФ находятся на беспрецедентно высоком уровне

«Самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, экономика, совместные проекты, взаимная кооперация (…) результатами нашей работы можно, если не гордиться, то уж точно можно назвать их успешными», — отметил премьер, видеофрагмент встречи в Минске опубликован на Telegram-канале правительства Беларуси.
Белорусский премьер отметил постоянные контакты с правительством РФ. По словам Турчина, он всегда находится на связи, в том числе онлайн, со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, и это приносит результат.
Глава белорусского правительства указал на рост взаимного товарооборота между двумя странами, подчеркнув, что ЦФО является основным партнером для Беларуси в России.
В свою очередь Щеголев тоже отметил хорошую динамику товарооборота между Беларусью и ЦФО РФ, который вырос с 22 млрд долларов в 2018 году до 38,5 млрд долларов.
«Только с 2024 по 2025 год рост составил 4% при том, что в целом между странами — 3%», — сказал он.
По словам полпреда, предприятия двух стран реализуют совместные проекты, белорусские компании в том числе участвуют в российских национальных проектах, например, в таких, как высокоскоростная железнодорожная магистраль. Значительная часть оборудования для нее производится в Беларуси.
Также Щеголев отметил, что стороны сотрудничают в высокотехнологичных сферах, одно из перспективных направлений — биотехнологии.