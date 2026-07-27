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Путин присвоил мотострелковому полку из Татарстана звание гвардейского

Отныне подразделение официально именуется 430-м гвардейским мотострелковым полком.

Источник: Кремль

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил 430-му мотострелковому полку почётное наименование «гвардейский». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение принято «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», говорится в тексте указа. Полк был сформирован преимущественно из мобилизованных жителей Татарстана и внёс решающий вклад в освобождение стратегически важного города Угледар на Донбассе.

Боевой путь подразделения начался с наступления на Угледар в конце августа 2024 года. Бойцы полка продвигались через лесополосы на юго-западных подступах к городу и выходили к его западным окраинам. В конце сентября подразделения закрепились на занятых рубежах, а 1 октября стартовал финальный штурм. Штурмовая группа 3-й роты 430-го полка одной из первых вошла в центральное здание города — городскую больницу. На одном из зданий бойцы установили флаг Татарстана, ставший символом освобождения Угледара.

После этого полк продолжил наступление вместе с подразделениями 36-й армии в направлении Великой Новосёлки — одного из главных укреплённых рубежей на пути к Днепропетровской области. Подразделение успешно выполнило поставленные задачи и вышло к границам региона. Присвоение почётного звания стало официальным признанием мужества и героизма воинов из Татарстана, которые с честью выполнили свой долг в ходе специальной военной операции.

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