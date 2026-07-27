Путин присвоил мотострелковому полку из Татарстана звание гвардейского

Боевой путь подразделения начался с наступления на Угледар в конце августа 2024 года. Бойцы полка продвигались через лесополосы на юго-западных подступах к городу и выходили к его западным окраинам. В конце сентября подразделения закрепились на занятых рубежах, а 1 октября стартовал финальный штурм. Штурмовая группа 3-й роты 430-го полка одной из первых вошла в центральное здание города — городскую больницу. На одном из зданий бойцы установили флаг Татарстана, ставший символом освобождения Угледара.