Алиханов: «У нас есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА»

«Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того. Это не значит, что можно полностью отказаться от зенитных ракет, но крайне важно развивать такие комплексы», — заявил глава минпромторга.