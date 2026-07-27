Алиханов: «У нас есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА»

Для защиты производств от атак беспилотников в России используется целая линейка лазерных комплексов, которые позволяют сэкономить «сотни миллионов рублей» на зенитных ракетах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью радио «Комсомольская правда».
«Исключительно зенитными ракетами эту задачу не решишь. Потому что всегда есть экономика войны, про нее нельзя забывать. Средства защиты должны стоить столько же либо меньше, чем средства атаки, беспилотной или ракетной. Я говорю в том числе и о лазерных комплексах», — сказал Алиханов.
По словам министра, Россия использует «целую линейку» таких комплексов.
«Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того. Это не значит, что можно полностью отказаться от зенитных ракет, но крайне важно развивать такие комплексы», — заявил глава минпромторга.
Он также рассказал о работе над дронами-перехватчиками, которой сейчас занимаются «десятки команд».
«В России есть команды с очень крутыми компетенциями в системах распознавания, перехвата, “машинного зрения”. Мы понимаем, что здесь нельзя останавливаться, нужно максимально эти команды поддержать. Им всем и технические задания поставлены, и они сами выходят с инициативами, разработками. Мы их в этом поддерживаем — и финансово, и административно», — отметил министр.