Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в «Сириусе»

Федеральная территория «Сириус» находится в Краснодарском крае, на берегу Черного моря.

В 2020 году Путин подписал закон, согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным — с собственным бюджетом и имуществом. Самостоятельный городской округ «Сириус» имеет особый статус, там расположены в том числе олимпийские объекты, музеи и Образовательный центр для одаренных детей со всей России.