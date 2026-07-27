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Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в «Сириусе»

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о запрете иностранцам владеть участками земли в «Сириусе».

Источник: РИА "Новости"

«Внести в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, утвержденный указом президента от 9 января 2011 года № 26, изменение, дополнив его пунктом <…> Федеральная территория “Сириус”, — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня публикации.

Федеральная территория «Сириус» находится в Краснодарском крае, на берегу Черного моря.
В 2020 году Путин подписал закон, согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным — с собственным бюджетом и имуществом. Самостоятельный городской округ «Сириус» имеет особый статус, там расположены в том числе олимпийские объекты, музеи и Образовательный центр для одаренных детей со всей России.