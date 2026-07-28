Эксперт оценила шансы ареста Нетаньяху в Нью-Йорке

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что консультируется с юристами по вопросу возможного ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита на Генеральную Ассамблею ООН. По его словам, он намерен использовать все законные полномочия, но не собирается выходить за их рамки.