Эксперт оценила шансы ареста Нетаньяху в Нью-Йорке

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что консультируется с юристами по вопросу возможного ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита на Генеральную Ассамблею ООН. По его словам, он намерен использовать все законные полномочия, но не собирается выходить за их рамки.
По оценке собеседницы Новостей Mail, риск ареста израильского премьера в Нью-Йорке практически равен нулю.
Нет, никаких рисков в этом смысле нет, поскольку США не являются подписантами Римского статута и, соответственно, не связаны никакими обязательствами перед Международным уголовным судом.
Эксперт отметила, что для Нетаньяху важно лично присутствовать на Генассамблее ООН. Начало 81-й сессии ГА ООН запланировано на 8 сентября, а общие дебаты на высоком уровне — на 22 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
Выступление на трибуне ООН имеет важное символическое значение для Израиля.
Самарская также отметила, что в рамках визита в США израильский премьер может обсудить с представителями американской администрации в первую очередь вопросы, связанные с Ираном.
В понедельник Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что Нетаньяху не станут арестовывать, если тот приедет в США. «Единственные, кто должен быть арестован, — это люди, которые втянули Иран в эту беспрецедентную спираль смертей и разрушений», — отметил американский лидер.