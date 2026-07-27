СМИ: премьер Британии Бернем заявил о готовности спорить с Трампом

Это был хороший и теплый обмен мнениями. Я такой политик, что всегда буду стремиться судить о людях так, как я их вижу.
При этом он отказался отвечать на вопрос о том, может ли доверять Трампу. Британский премьер сказал: «Мир меняется… и следует оценивать ситуацию по мере ее развития».
Бернем утверждает, что не побоялся бы выступить против Трампа, если бы посчитал это правильным.
Я ни в коем случае не могу гарантировать, что не буду придерживаться другого мнения… если мне нужно будет высказать другое мнение, которое будет правильным для Британии… Я всегда буду ставить интересы Британии на первое место.
HuffPost напоминает, что экс-премьер Кир Стармер положительно оценивал начало своих отношений с Трампом и даже пригласил его в Британию с беспрецедентным вторым государственным визитом. Однако отношения пары заметно испортились задолго до того, как Стармер покинул свой пост.
Трамп и Стармер разошлись во мнениях относительно использования британских баз ВВС США для нанесения ударов по Ирану. Кроме того, Стармер был недоволен угрозами Трампа в отношении Гренландии и его критикой в адрес НАТО.
На вопрос о том, будет ли его подход отличаться от подхода правительства Стармера, Бернем ответил: «Предыдущий премьер-министр проделал действительно важную работу, чтобы помочь перезагрузить отношения, и я хочу закрепить часть этой работы. Но нам также нужно посмотреть, как мы можем двигаться дальше».