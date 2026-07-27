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МИД РФ заявил о кризисе отношений с Молдавией

Отношения Москвы и Кишинева достигли самой низкой точки со времен 1992 года. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Российско-молдавские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей в 1992 году. К сожалению, официальный Кишинев, судя по всему, не намерен корректировать откровенно враждебный нашей стране курс», — цитируют «Известия» заявление ведомства.

Дипломаты отметили: молдавские власти прикрываются так называемым евроинтеграционным проектом, но на деле продолжают деструктивную линию. Они планомерно отказываются от традиционных экономических, религиозных и культурных связей — как с Россией, так и с другими государствами Евразии.

В 2025 году Молдавия уже расторгла договор о безвизовом режиме со странами СНГ. Сейчас в парламенте республики обсуждают аналогичный разрыв соглашения с Москвой.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что местные полицейские и пограничники действуют по указке Запада. Они незаконно задерживают российских дипломатов, угрожают им и останавливают дипломатический транспорт.

21 июля в Министерство иностранных дел России был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. Ему заявили решительный протест в связи с нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Причиной послужил инцидент, произошедший двумя днями ранее в Кишиневе.

19 июля сотрудники молдавских правоохранительных органов остановили автобус российской дипмиссии. Официальным предлогом стала проверка документов. После этого, как сообщает источник, с транспортного средства без каких-либо объяснений сняли дипломатические номера. В отношении российских дипломатов была применена физическая сила, а также прозвучали угрозы задержания.

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