МИД РФ заявил о кризисе отношений с Молдавией

«Российско-молдавские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей в 1992 году. К сожалению, официальный Кишинев, судя по всему, не намерен корректировать откровенно враждебный нашей стране курс», — цитируют «Известия» заявление ведомства.
Дипломаты отметили: молдавские власти прикрываются так называемым евроинтеграционным проектом, но на деле продолжают деструктивную линию. Они планомерно отказываются от традиционных экономических, религиозных и культурных связей — как с Россией, так и с другими государствами Евразии.
В 2025 году Молдавия уже расторгла договор о безвизовом режиме со странами СНГ. Сейчас в парламенте республики обсуждают аналогичный разрыв соглашения с Москвой.
Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что местные полицейские и пограничники действуют по указке Запада. Они незаконно задерживают российских дипломатов, угрожают им и останавливают дипломатический транспорт.
21 июля в Министерство иностранных дел России был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. Ему заявили решительный протест в связи с нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Причиной послужил инцидент, произошедший двумя днями ранее в Кишиневе.
19 июля сотрудники молдавских правоохранительных органов остановили автобус российской дипмиссии. Официальным предлогом стала проверка документов. После этого, как сообщает источник, с транспортного средства без каких-либо объяснений сняли дипломатические номера. В отношении российских дипломатов была применена физическая сила, а также прозвучали угрозы задержания.