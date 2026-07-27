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Черногория вводит визы для белорусов и россиян

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Визы для граждан Беларуси, России, Китая, Саудовской Аравии и Турции вводятся в Черногории с 1 ноября, сообщили в МИД балканской страны.

Источник: Sputnik.by

«Правительство Черногории (…) приняло решение о дополнении постановления о визовом режиме, согласно которому гражданам (…) Беларуси, КНР, России, Саудовской Аравии и Турции с 1 ноября необходима виза для въезда в Черногорию», — говорится в сообщении черногорского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что решение о введении виз для граждан указанных стран принято в целях полного согласования визовой политики с Евросоюзом. О планируемой стоимости виз пока не сообщается.

Ранее сообщалось о продлении в Черногории 30-дневного безвизового режима для белорусов и россиян до 31 октября.

Черногория имеет статус кандидата на вступление в ЕС и постепенно приводит свою визовую политику в соответствие с общеевропейской.

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