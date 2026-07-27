Черногория вводит визы для белорусов и россиян

«Правительство Черногории (…) приняло решение о дополнении постановления о визовом режиме, согласно которому гражданам (…) Беларуси, КНР, России, Саудовской Аравии и Турции с 1 ноября необходима виза для въезда в Черногорию», — говорится в сообщении черногорского внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что решение о введении виз для граждан указанных стран принято в целях полного согласования визовой политики с Евросоюзом. О планируемой стоимости виз пока не сообщается.
Ранее сообщалось о продлении в Черногории 30-дневного безвизового режима для белорусов и россиян до 31 октября.
Черногория имеет статус кандидата на вступление в ЕС и постепенно приводит свою визовую политику в соответствие с общеевропейской.