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Украинские хакеры устраивали кибератаки на Россию из Дании, заявили в МИД

На брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что украинские хакеры осуществляли кибератаки против российских граждан, находясь на территории Дании.

Источник: Новости Mail

«Известен конкретный факт использования преступной группировкой “IT-армия Украины” территории Дании для вредоносных действий против России, а также мошенничества в отношении граждан Российской Федерации с датских IP-адресов», — заявила она.

Как отметила Захарова, Копенгаген оказывает Киеву практическое содействие, способствуя превращению Украины в плацдарм для осуществления компьютерных атак.

«На этом фоне представляются абсурдными регулярные голословные обвинения Копенгагена в адрес России о якобы причастности к неким, как они говорят, злонамеренным действиям в информационном пространстве», — добавила дипломат.

По ее словам, истинный мотив подобных пропагандистских кампаний — нагнетание русофобии и паники среди собственного населения для обоснования враждебного антироссийского курса и непомерных расходов на милитаризацию Дании.

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