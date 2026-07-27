Украинские хакеры устраивали кибератаки на Россию из Дании, заявили в МИД

«Известен конкретный факт использования преступной группировкой “IT-армия Украины” территории Дании для вредоносных действий против России, а также мошенничества в отношении граждан Российской Федерации с датских IP-адресов», — заявила она.
Как отметила Захарова, Копенгаген оказывает Киеву практическое содействие, способствуя превращению Украины в плацдарм для осуществления компьютерных атак.
«На этом фоне представляются абсурдными регулярные голословные обвинения Копенгагена в адрес России о якобы причастности к неким, как они говорят, злонамеренным действиям в информационном пространстве», — добавила дипломат.
По ее словам, истинный мотив подобных пропагандистских кампаний — нагнетание русофобии и паники среди собственного населения для обоснования враждебного антироссийского курса и непомерных расходов на милитаризацию Дании.