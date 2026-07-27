Economist: Швеция создаст собственную версию британской разведки MI6

Economist подчеркивает, что Швеция сомневалась в том, что в 2022 году на Украине начнется полномасштабный военный конфликт. При этом шведская военная разведка, известная как MUST, долгое время гордилась своим экспертным знанием российских вооруженных сил. Наряду с руководителями разведслужб Франции и Германии, в MUST пришли к выводу, что такой конфликт был бы слишком рискованным и иррациональным шагом.