Economist: Швеция создаст собственную версию британской разведки MI6

Economist подчеркивает, что Швеция сомневалась в том, что в 2022 году на Украине начнется полномасштабный военный конфликт. При этом шведская военная разведка, известная как MUST, долгое время гордилась своим экспертным знанием российских вооруженных сил. Наряду с руководителями разведслужб Франции и Германии, в MUST пришли к выводу, что такой конфликт был бы слишком рискованным и иррациональным шагом.
Теперь Швеция хочет быть уверена, что никогда больше не повторит такой ошибки.
В мае 2026 года Стокгольм анонсировал создание нового разведывательного агентства — Sveriges utrikes underrättelsetjänst (UND), или Службы внешней разведки. Ожидается, что шведский парламент одобрит этот план 13 августа, в преддверии всеобщих выборов, намеченных на сентябрь. А работать UND начнет в январе.
В отличие от многих союзников, у Швеции до сих пор не было службы внешней разведки, не подчиняющейся вооруженным силам и призванной отчитываться в первую очередь перед правительством.
Хотя UND будет действовать наряду с MUST, она возьмет на себя часть обязанностей военной разведслужбы.
Они настаивают на том, что Швеции нужна гражданская служба разведки, «способная лучше анализировать мысли российского руководства».
Economist подчеркивает, что другие европейские страны тоже пересматривают свои разведывательные операции. По мнению издания, это объясняется не только мнимой российской угрозой, но и растущей озабоченностью по поводу зависимости Европы от американской разведки в условиях напряженных трансатлантических отношений.
Все чаще звучат призывы к расширению сотрудничества спецслужб внутри Европы. Например, политики Германии и Нидерландов предложили создать европейские сети обмена разведданными, аналогично альянсу «Пять глаз» (Five Eyes), который объединяет разведслужбы США, Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии.