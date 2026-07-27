Эксперт оценил последствия удара Украины по иранскому судну

Напомним, 25 июля МИД Ирана официально заявил, что ВСУ атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря. По данным ведомства, в результате удара один член экипажа погиб, еще один получил ранения. Тегеран расценил инцидент как нарушение норм международного права и обвинил Киев в сознательной эскалации.
По мнению политолога, Зеленский выбрал не самый лучший момент для удара.
Администрация Трампа пытается добиться хотя бы кратковременного перемирия и именно по этой причине с подобными предложениями на Тегеран выходят то Катар, то Оман. В этих условиях украинские удары по иранским судам мешают Вашингтону и «спасибо» за них явно не скажут.
Скорее всего, сохранится текущий уровень поддержки.
Эксперт отмечает, что в случае успешного ответа Ирана появляются серьезные военно-политические риски для США.
Успешный удар по Украине станет свидетельством того, что и до аэродромов базирования ВВС США в Болгарии и Румынии Иран тоже может дотянуться.
Нападение Украины на иранское судно не принесет Зеленскому никакой выгоды, резюмирует политолог.
Ранее в Иране заявили, что Украина просчиталась, ударив по судну в Каспии. Глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи подчеркнул, что Тегеран не оставит без ответа действия, направленные против него, и Киев вскоре это поймет.