Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил последствия удара Украины по иранскому судну

Президент Украины Владимир Зеленский решил сделать приятное американскому лидеру Дональду Трампу накануне встречи в Белом доме. Об этом пишет политолог Алексей Пилько в своем телеграм-канале, комментируя удары ВСУ по иранскому судну в Каспийском море.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Напомним, 25 июля МИД Ирана официально заявил, что ВСУ атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря. По данным ведомства, в результате удара один член экипажа погиб, еще один получил ранения. Тегеран расценил инцидент как нарушение норм международного права и обвинил Киев в сознательной эскалации.

Украина также пытается спровоцировать Иран на жесткий ответ, чтобы впоследствии добиться от Запада дополнительной военной и экономической помощи, считает Пилько. Однако, по его словам, это вряд ли достижимо,

По мнению политолога, Зеленский выбрал не самый лучший момент для удара.

Администрация Трампа пытается добиться хотя бы кратковременного перемирия и именно по этой причине с подобными предложениями на Тегеран выходят то Катар, то Оман. В этих условиях украинские удары по иранским судам мешают Вашингтону и «спасибо» за них явно не скажут.

Алексей Пилько
политолог

Более того, даже если Тегеран решит ответить Киеву, то США не станут на это реагировать, уверен эксперт.

Скорее всего, сохранится текущий уровень поддержки.

Алексей Пилько
политолог

Эксперт отмечает, что в случае успешного ответа Ирана появляются серьезные военно-политические риски для США.

Успешный удар по Украине станет свидетельством того, что и до аэродромов базирования ВВС США в Болгарии и Румынии Иран тоже может дотянуться.

Алексей Пилько
политолог

Нападение Украины на иранское судно не принесет Зеленскому никакой выгоды, резюмирует политолог.

Ранее в Иране заявили, что Украина просчиталась, ударив по судну в Каспии. Глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи подчеркнул, что Тегеран не оставит без ответа действия, направленные против него, и Киев вскоре это поймет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше