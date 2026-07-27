Эксперт оценил последствия удара Украины по иранскому судну

Администрация Трампа пытается добиться хотя бы кратковременного перемирия и именно по этой причине с подобными предложениями на Тегеран выходят то Катар, то Оман. В этих условиях украинские удары по иранским судам мешают Вашингтону и «спасибо» за них явно не скажут.