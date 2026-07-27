Черногория введет визы для граждан России

В опубликованном документе указано, что Черногория «полностью согласовала свою визовую политику с визовой политикой Европейского союза». Данный шаг, как отмечается в сообщении, является выполнением одного из заключительных критериев, необходимых для вступления страны в объединение.
Согласно тексту сообщения, «23 июля 2026 года правительство Черногории приняло постановление о внесении изменений в постановление о визовом режиме; согласно его положениям, граждане стран, из-за которых возникали расхождения между визовыми режимами Черногории и Европейского союза (Беларусь, Китай, Россия, Саудовская Аравия и Турция), обязаны получать визу для въезда в Черногорию, начиная с 1 ноября 2026 года».
Для граждан стран, которым теперь требуется виза, отменяется требование подавать документы исключительно в дипломатические представительства или консульские учреждения Черногории. Оформить визу можно в визовых центрах VFS, расположенных в Индии, Бангладеш, Киргизии, Азербайджане, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и России. В ближайшее время планируется открытие таких центров в Пакистане, Китае, Армении, Казахстане, на Филиппинах, в Катаре, Саудовской Аравии, Бахрейне, Белоруссии, Непале и Узбекистане.
До вступления новых правил в силу граждане России и Белоруссии могли въезжать, проезжать транзитом и находиться на территории Черногории без визы сроком до 30 дней. Данный порядок сохраняет свое действие до 31 октября 2026 года.
О грядущем изменении порядка посещения республики для россиян правительство Черногории проинформировало 24 июля, однако на тот момент подробности будущих правил не разглашались.
Как ранее сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператоры не получали официальной информации о возможном введении визового режима для граждан России при поездках в Черногорию.