Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черногория введет визы для граждан России

Правительство Черногории приняло решение о введении визового режима для граждан ряда государств, в том числе для России. Как сообщается на официальном сайте правительства, соответствующие изменения вступят в силу с 1 ноября 2026 года.

Источник: Новости Mail

В опубликованном документе указано, что Черногория «полностью согласовала свою визовую политику с визовой политикой Европейского союза». Данный шаг, как отмечается в сообщении, является выполнением одного из заключительных критериев, необходимых для вступления страны в объединение.

Статус кандидата на вступление в Евросоюз был присвоен Черногории в 2010 году, а переговоры о членстве начались в 2012-м. На данный момент страной открыты все 33 переговорные главы, из которых 16 закрыты. По расчетам властей, присоединение к ЕС планируется в 2028 году.

Согласно тексту сообщения, «23 июля 2026 года правительство Черногории приняло постановление о внесении изменений в постановление о визовом режиме; согласно его положениям, граждане стран, из-за которых возникали расхождения между визовыми режимами Черногории и Европейского союза (Беларусь, Китай, Россия, Саудовская Аравия и Турция), обязаны получать визу для въезда в Черногорию, начиная с 1 ноября 2026 года».

Для граждан стран, которым теперь требуется виза, отменяется требование подавать документы исключительно в дипломатические представительства или консульские учреждения Черногории. Оформить визу можно в визовых центрах VFS, расположенных в Индии, Бангладеш, Киргизии, Азербайджане, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и России. В ближайшее время планируется открытие таких центров в Пакистане, Китае, Армении, Казахстане, на Филиппинах, в Катаре, Саудовской Аравии, Бахрейне, Белоруссии, Непале и Узбекистане.

До вступления новых правил в силу граждане России и Белоруссии могли въезжать, проезжать транзитом и находиться на территории Черногории без визы сроком до 30 дней. Данный порядок сохраняет свое действие до 31 октября 2026 года.

О грядущем изменении порядка посещения республики для россиян правительство Черногории проинформировало 24 июля, однако на тот момент подробности будущих правил не разглашались.

Как ранее сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператоры не получали официальной информации о возможном введении визового режима для граждан России при поездках в Черногорию.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше