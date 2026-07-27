Черногория введет визы для граждан России

Статус кандидата на вступление в Евросоюз был присвоен Черногории в 2010 году, а переговоры о членстве начались в 2012-м. На данный момент страной открыты все 33 переговорные главы, из которых 16 закрыты. По расчетам властей, присоединение к ЕС планируется в 2028 году.