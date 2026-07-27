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Французский историк рассказал о первой поездке в Москву

Французский историк Малиновски сравнил Москву с Эльдорадо.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски рассказал РИА Новости, что, когда впервые приехал в Москву, сразу почувствовал особую атмосферу города, напомнившего ему Эльдорадо — мифический город с огромными богатствами, символ процветания и больших возможностей.

Пьер Малиновски проживает в Москве с 2017 года, а в октябре 2018 года открылся возглавляемый им Фонд развития русско-французских исторических инициатив. В 2022 году указом президента РФ Владимира Путина историк получил российское гражданство.

«Когда я впервые приехал в Москву, я никого тут не знал. Но увидел город и сразу сказал себе: “Это мое”. Для меня это было, как сказать… настоящее Эльдорадо, понимаешь?» — поделился Малиновски своими первыми впечатлениями о российской столице.

По его словам, он впервые посетил Москву в 2014 году. О России тогда историк знал совсем немного.

«Я почувствовал: вот здесь мое место. Здесь так чисто, такие красивые женщины. Здесь есть какая-то особая атмосфера», — отметил Малиновски.

Фонд развития русско-французских исторических инициатив, основанный Малиновски в 2018 году, реализовал ряд совместных археологических проектов, посвященных общей истории России и Франции.

Среди наиболее известных — обнаружение под Смоленском останков генерала армии Наполеона Шарля-Этьена Гюдена и их возвращение во Францию в 2021 году, поиск останков солдат Русского экспедиционного корпуса в Курси во Франции, исследования, посвященные эскадрилье «Нормандия — Неман», блокаде Ленинграда, Сталинградской битве и событиям войны 1812 года.

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