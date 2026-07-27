Французский историк рассказал о первой поездке в Москву

«Когда я впервые приехал в Москву, я никого тут не знал. Но увидел город и сразу сказал себе: “Это мое”. Для меня это было, как сказать… настоящее Эльдорадо, понимаешь?» — поделился Малиновски своими первыми впечатлениями о российской столице.