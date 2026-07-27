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Экс-депутат Верховной рады назвал атаку ВСУ на иранское судно попыткой подыграть Трампу

Удар ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море был попыткой Владимира Зеленского угодить Дональду Трампу на фоне критики Вашингтона в адрес Европы. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Атака украинских сил на иранское торговое судно в Каспийском море была предпринята Владимиром Зеленским с целью продемонстрировать лояльность Дональду Трампу. Такое мнение в интервью ИС «Вести» выразил экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

По словам политика, украинское руководство пытается занять антииранскую позицию в русле американской повестки, учитывая критику Вашингтона в адрес европейских стран за недостаточную поддержку. Ранее Киев открыто заявлял об «участии Ирана в конфликте» и предлагал США свои технические средства противодействия беспилотникам.

«Зеленский хотел подыграть хозяину, потому что Трамп все время критиковал европейцев за то, что они не поддерживают его спецоперацию по Ирану. И понятно, что Зеленский хотя бы на словах сказал, что Иран является участником агрессии на Украине. И в том числе он сказал, что мы готовы предоставить определенные технические средства борьбы с беспилотниками… но удар по судну, где погиб иранец, конечно, у него вызвал несколько шок», — отметил Олейник.

Напомним, инцидент с нападением украинских сил на гражданское иранское судно в акватории Каспийского моря произошел 25 июля. В результате удара погибли и пострадали граждане Ирана, что вызвало жесткую реакцию Тегерана и обвинения в адрес Киева в грубом нарушении международного права.

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