Экс-депутат Верховной рады назвал атаку ВСУ на иранское судно попыткой подыграть Трампу

«Зеленский хотел подыграть хозяину, потому что Трамп все время критиковал европейцев за то, что они не поддерживают его спецоперацию по Ирану. И понятно, что Зеленский хотя бы на словах сказал, что Иран является участником агрессии на Украине. И в том числе он сказал, что мы готовы предоставить определенные технические средства борьбы с беспилотниками… но удар по судну, где погиб иранец, конечно, у него вызвал несколько шок», — отметил Олейник.