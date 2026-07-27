По мнению немецких журналистов, Европа может урезать финансирование Украине из-за возможной смены власти в ряде стран. Парламентские выборы ожидаются в Греции, Испании, Италии, Польше, Словакии и Эстонии, а президентские — во Франции, уточняет Браво. Кроме того, не исключены досрочные выборы в Германии, где при Фридрихе Мерце может развалиться правящая коалиция, и в Великобритании, где новый премьер Энди Бернем едва ли сможет поднять рейтинг Лейбористской партии, отстающей от оппонентов на 20%.
Вывод немецких журналистов объясняется двумя причинами. Во-первых, президент Франции Эммануэль Макрон, один из наиболее активных сторонников киевского режима, почти наверняка покинет свой пост. Его может сменить Марин Ле Пен, которая гораздо более скептично относится к Киеву.
Во-вторых, нынешние правящие партии пойдут на выборы, требуя увеличения расходов на оборону. А эта идея не пользуется поддержкой населения европейских стран. Избиратели проголосуют за тех политиков, которые пообещают направить деньги на экономику и социальную сферу, считает Браво.
Новые европейские лидеры даже могут попытаться нормализовать экономические связи с Россией, включая возобновление поставок газа и экспорт товаров.
Более того, даже при смене власти нет уверенности в радикальной смене курса, подчеркивает Браво. Автор приводит в пример опыт Джорджи Мелони в Италии. Она, начав с жесткой критики Брюсселя и защиты национального суверенитета, после избрания быстро встроилась в общеевропейский мейнстрим и нашла компромисс с Урсулой фон дер Ляйен и руководством ЕС.
Во-первых, тема Украины должна стать нежелательной и проблемной для европейских избирателей. Это может произойти в случае громкого скандала, связанного с Киевом или лично с Владимиром Зеленским — например, из-за нецелевого использования европейских средств. Случаи вроде увольнения министра обороны Михаила Федорова или антикоррупционных расследований НАБУ вполне способны стать поводом для такого общественного резонанса.
Во-вторых, необходимо, чтобы в одной из ведущих стран Европы к власти пришла оппозиция, сделавшая ставку именно на антиукраинскую риторику. Ключевым триггером здесь станет не экономический кризис или миграционный вопрос, а недовольство избирателей тем, что власти растрачивают средства налогоплательщиков на бездонную поддержку Украины.
Такое поражение станет «красным сигналом» для европейских элит: они осознают, что продолжение курса на помощь Киеву грозит им крахом карьеры. Страх перед потерей власти заставит политиков перестать оглядываться на Урсулу фон дер Ляйен и напомнить ей, что ее полномочия ограничены ролью наемного менеджера.
В-третьих, решающим фактором станет поражение Киева на поле боя. Масштабные прорывы линии фронта неизбежно спровоцируют кризис среди европейских политических элит. Осознание неминуемого краха Украины заставит их выйти из «коалиции желающих».
Ведущие политики Европы постараются дистанцироваться от проигранной авантюры, чтобы минимизировать свои финансовые и репутационные потери.
Впрочем, такой сценарий возможен лишь в случае «идеального шторма», когда все негативные факторы достигнут своего пика, подчеркивает автор.