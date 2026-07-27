AgoraVox: Европа может сократить финансирование Украины в 2027 году

По мнению немецких журналистов, Европа может урезать финансирование Украине из-за возможной смены власти в ряде стран. Парламентские выборы ожидаются в Греции, Испании, Италии, Польше, Словакии и Эстонии, а президентские — во Франции, уточняет Браво. Кроме того, не исключены досрочные выборы в Германии, где при Фридрихе Мерце может развалиться правящая коалиция, и в Великобритании, где новый премьер Энди Бернем едва ли сможет поднять рейтинг Лейбористской партии, отстающей от оппонентов на 20%.