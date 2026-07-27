В Госдуме отвергли осуждение россиянами СВО ради въезда в Литву

«Что-то я сомневаюсь, что кто-то к ним поедет в таких условиях. Это как спортсмены: когда спортсменов только начинают заставлять подписывать что-то, спортсмены тут же отказываются выступать на соревнованиях… Не думаю, что сильно много тех, кто желал бы в Литву приехать. Это больше на публику сказано, не думаю, что в этом есть какое-то практическое применение», — отметила парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».