В Госдуме отвергли осуждение россиянами СВО ради въезда в Литву

Планы властей Литвы обязать россиян письменно осуждать специальную военную операцию для въезда в страну не будут иметь практического воплощения, поскольку граждане РФ сегодня не стремятся посещать республику. Подобные инициативы являются лишь популистскими заявлениями, рассказала «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
«Что-то я сомневаюсь, что кто-то к ним поедет в таких условиях. Это как спортсмены: когда спортсменов только начинают заставлять подписывать что-то, спортсмены тут же отказываются выступать на соревнованиях… Не думаю, что сильно много тех, кто желал бы в Литву приехать. Это больше на публику сказано, не думаю, что в этом есть какое-то практическое применение», — отметила парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Журова охарактеризовала готовящиеся ограничения как своеобразный «тест на любовь к Родине», подчеркнув, что «уж точно не Литве устраивать его».
Ранее стало известно, что МИД Литвы намерен ужесточить закон о национальных санкциях. В случае принятия поправок въезд в страну для ученых, спортсменов, деятелей культуры и образования из России и Белоруссии будет закрыт в случае отказа подписывать документ с осуждением СВО. Кроме того, гражданам этих стран планируют запретить покупку недвижимости вблизи стратегических объектов. В Совете Федерации уже предупредили, что Вильнюс столкнется с жестким зеркальным ответом.