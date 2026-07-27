В Общественной палате назвали шаги, которые заставят Зеленского пойти на мир

«На мой взгляд, формула “чем хуже для противника, тем лучше” должна быть использована по полной. Во-первых, необходимо тотальное прекращение судоходства в порты Украины. Любые грузы дают прибыль и рентабельность прежде всего Западу. На эти финансовые ресурсы Киев продолжает закупать оружие, нефть и газ. Нам не надо начинать войну со всем НАТО, а следует просто лишить возможности существования у врагов транспортных коридоров. Удары следует совершить по мостам и тоннелям в Галиции. Если это произойдет, то поставки вооружения или энергоресурсов прекратятся сами собой», — пояснил Рогов.