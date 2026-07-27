В Общественной палате назвали шаги, которые заставят Зеленского пойти на мир

Разрушение мостов и тоннелей в Галиции, а также полное прекращение судоходства в украинских портах могут стать решающими факторами, способными заставить Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры. Об этом NEWS.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его мнению, для достижения этой цели не требуется масштабного военного столкновения с блоком НАТО, достаточно полностью лишить противника транспортных коридоров.
«На мой взгляд, формула “чем хуже для противника, тем лучше” должна быть использована по полной. Во-первых, необходимо тотальное прекращение судоходства в порты Украины. Любые грузы дают прибыль и рентабельность прежде всего Западу. На эти финансовые ресурсы Киев продолжает закупать оружие, нефть и газ. Нам не надо начинать войну со всем НАТО, а следует просто лишить возможности существования у врагов транспортных коридоров. Удары следует совершить по мостам и тоннелям в Галиции. Если это произойдет, то поставки вооружения или энергоресурсов прекратятся сами собой», — пояснил Рогов.
Представитель ОП добавил, что при таком сценарии украинское руководство будет вынуждено пойти на урегулирование конфликта, поскольку западная логистика и снабжение прекратятся.