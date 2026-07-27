В России отреагировали на визит Зеленского в Британию

«Не секрет, что [бывший премьер-министр Великобритании Кир] Стармер был один из самых главных сторонников Зеленского и делал все, чтобы поддержать его и усиливать программы поставок оружия и денег на Украину. После смены премьера задача Зеленского — попытаться продолжить и выстроить ту же линию. Я думаю, что это на сегодняшний день главная задача», — заявил Чепа.