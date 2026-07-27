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В России отреагировали на визит Зеленского в Британию

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, в ходе которого запланирована встреча с премьер-министром Эндрю Бернемом, преследует цель получения необходимого Киеву военного оборудования.

Источник: Reuters

Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

«Не секрет, что [бывший премьер-министр Великобритании Кир] Стармер был один из самых главных сторонников Зеленского и делал все, чтобы поддержать его и усиливать программы поставок оружия и денег на Украину. После смены премьера задача Зеленского — попытаться продолжить и выстроить ту же линию. Я думаю, что это на сегодняшний день главная задача», — заявил Чепа.

Парламентарий также обратил внимание на то, что Бернем после вступления в должность заявил о намерении продолжать курс своего предшественника.

Чепа констатировал нехватку у Вооруженных сил Украины систем противовоздушной обороны. По его словам, попытки Киева получить ПВО от США сопряжены с трудностями, а возможности Евросоюза в этом вопросе ограничены.

«Поэтому Зеленский ищет, как и где ему заполучить необходимое военное оборудование, за которым сегодня ВСУ теряют позиции. Мы видим неудачно прошедший саммит НАТО. Поэтому сегодня эта задача остается на Великобритании, которая продвигает свои интересы на Украине — войны до последнего украинца. Это лозунг [бывшего премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона. Мы это помним. Сегодня Великобритания продолжает придерживаться этой линии», — подытожил политик.

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