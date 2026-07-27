В России прокомментировали отмену Черногорией безвизового режима для россиян

Согласно опубликованной информации, Черногория с 1 ноября 2026 года ввела обязательный визовый режим для россиян и белорусов. Соответствующий документ был размещен в «Служебном листе Черногории» и уже вступил в законную силу.
«Черногория очень хочет быть активным членом НАТО и Евросоюза. Я думаю, что это было ожидаемо. В принципе, от этого потеряет только сама Черногория, потому что у нас большое количество людей любило туда ездить. Православная страна, в общем-то, и отдых хороший. Но я думаю, что сейчас все страны Восточной Европы жалуются на то, что очень мало туристов, провален сезон туристический. Русских нет. Основные деньги приносили странам Восточной Европы туристы из России. Мы всегда щедрые, любим отдыхать и в общем-то, с удовольствием ездим в эти страны, а теперь этого нету. А кого им теперь обвинять? Пусть обвиняют себя, свое правительство», — заявил Джабаров.
Парламентарий выразил убежденность, что последствия принятого решения станут очевидны в ходе следующего туристического сезона.
«Я думаю, что все впереди. Пока они, как говорится, начинают эти вещи вводить, а результаты будут следующим летом, когда этих визовых послаблений не будет. Посмотрим, кто к ним поедет и кому нужна тогда Черногория», — добавил Джабаров.
Ранее поступала информация о намерении Черногории ввести визы для граждан России и Белоруссии с 1 октября 2026 года. Данная мера, по заявлению властей страны, необходима для приведения миграционного законодательства в соответствие с требованиями Европейского союза в преддверии вступления в объединение.