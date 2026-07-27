В России прокомментировали отмену Черногорией безвизового режима для россиян

«Черногория очень хочет быть активным членом НАТО и Евросоюза. Я думаю, что это было ожидаемо. В принципе, от этого потеряет только сама Черногория, потому что у нас большое количество людей любило туда ездить. Православная страна, в общем-то, и отдых хороший. Но я думаю, что сейчас все страны Восточной Европы жалуются на то, что очень мало туристов, провален сезон туристический. Русских нет. Основные деньги приносили странам Восточной Европы туристы из России. Мы всегда щедрые, любим отдыхать и в общем-то, с удовольствием ездим в эти страны, а теперь этого нету. А кого им теперь обвинять? Пусть обвиняют себя, свое правительство», — заявил Джабаров.