Эксперт рассказал, сможет ли ЕС ввести новый механизм санкций против РФ

По законодательству ЕС, вопросы войны и мира, введения санкций, а также принятие стран в состав Евросоюза, должны приниматься только единогласно. Однако в последнее время среди членов союза, включая немцев и французов, возникают идеи о том, что в вопросах, касающихся санкций, Брюсселю стоит перейти на политику квалифицированного большинства.