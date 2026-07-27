Эксперт рассказал, сможет ли ЕС ввести новый механизм санкций против РФ

Европейский союз (ЕС) в ближайшее время никак не сможет отменить право вето при принятии санкций против России. С таким заявлением выступил доцент Финансового университета Иван Пятибратов, комментируя проработку альтернативного механизма введения санкций против РФ.
Сейчас ЕС демонстрирует тенденции к расширению. Однако внутри союза уже на данный момент часто нет единого мнения по многим вопросам. Поэтому договариваться внутри ЕС стало труднее. Страны-участницы часто пользуются правом вето и увеличивают время принятия конкретных решений.
— Санкции против РФ стало принимать сложнее, так как некоторые страны объединения стали просчитывать возможный ущерб своей экономике и вносить коррективы. Из недавних примеров — Греция, которая приостанавливала согласование 21-го пакета санкций, — отметил Пятибратов.
По законодательству ЕС, вопросы войны и мира, введения санкций, а также принятие стран в состав Евросоюза, должны приниматься только единогласно. Однако в последнее время среди членов союза, включая немцев и французов, возникают идеи о том, что в вопросах, касающихся санкций, Брюсселю стоит перейти на политику квалифицированного большинства.
— Проблема заключается в том, что для перехода на такой режим европейским странам нужно достичь единогласного решения. Это выглядит сегодня не очень реалистично, — отметил Пятибратов.
В Евросоюзе осознают, что изменить процедуру будет непросто, поэтому стремятся увеличить шансы на принятие единогласного решения. В частности, в ЕС планируют отказаться от концепции пакетов санкций в пользу более целенаправленных локальных мер.
Фактически, речь идет не о смене механизма принятия политических решений в ЕС, а о пересмотре подхода к введению санкций.
Тем не менее, некоторые политики в ЕС полагают, что изменение концепции не является оптимальным решением. По мнению Пятибратова, глава евродипломатии Кая Каллас выступает за сохранение крупных санкционных пакетов. Такой подход предполагает изначальное предложение широкого спектра мер с сохранением значительной их части после согласования.
Полное изменение механизма голосования по санкциям в ЕС в ближайшем будущем невозможно, заключает эксперт. Он подчеркивает, что европейцам не удастся исключить возможность наложения вето на важные коллективные решения, передают Новости Mail.
Ранее СМИ сообщили, что 21-й пакет санкций ЕС может оказаться последним, поскольку всем стало понятно, что этот подход исчерпал себя и больше не работает. Одной из причин такой ситуации стала неспособность стран Европы согласовывать наборы таких ограничений.