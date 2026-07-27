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Песков заявил, что Россию трясло после развала СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после распада СССР страна переживала период нестабильности, а вопрос сохранения ее целостности оставался открытым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после распада СССР страна переживала период нестабильности, а вопрос сохранения ее целостности оставался открытым. Об этом он рассказал на форуме «Территория смыслов».

«Я родом из Советского Союза, и, когда обрушился Советский Союз — Россию еще трясло, еще не было Путина, и было непонятно, Россия устоит или нет», — сказал Песков.

По его словам, в тот период на Западе существовали силы, которые рассчитывали на дальнейший распад России — на «Московское княжество, княжество в Екатеринбурге и так далее».

Также он заявил, что Россия добьется всех целей и перейдет к «бурному развитию».

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