Песков заявил, что Россию трясло после развала СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после распада СССР страна переживала период нестабильности, а вопрос сохранения ее целостности оставался открытым. Об этом он рассказал на форуме «Территория смыслов».
«Я родом из Советского Союза, и, когда обрушился Советский Союз — Россию еще трясло, еще не было Путина, и было непонятно, Россия устоит или нет», — сказал Песков.
По его словам, в тот период на Западе существовали силы, которые рассчитывали на дальнейший распад России — на «Московское княжество, княжество в Екатеринбурге и так далее».
Также он заявил, что Россия добьется всех целей и перейдет к «бурному развитию».