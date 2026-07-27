Последствия атаки Украины на иранское судно оценили

«Иранское судно не является легитимной военной целью в ходе украинского конфликта. Это понимают лидеры киевского режима. Но они осознанно идут на повышение градуса ожесточенности военного кризиса, пытаются завлечь в пламя военных действий как можно больше акторов для того, чтобы в дальнейшем требовать дополнительные средства на вооружение и содержание всего государственного аппарата у еврочиновников», — сказал Мезюхо.
Как полагает политолог, Иран располагает достаточными возможностями для ответных мер в отношении Киева.
«Прежде всего, Исламская Республика может предложить России новое выгодное сотрудничество в оборонной сфере, которое так или иначе позитивно бы отражалось на осуществлении целей Москвы в ходе выполнения СВО. Кроме того, я думаю, что Иран может присоединиться к усилиям России по поимке международных преступников, граждан Украины, которые находятся в розыске в нашей стране», — отметил Мезюхо.
Политолог подчеркнул, что антииранская риторика и действия Зеленского делают нормальные отношения между Ираном и Украиной невозможными.
«На дипломатическом уровне Зеленский в конце концов может добиться того, что Иран в какой-то момент просто разорвет дипломатические отношения с Украиной. И в этом смысле Киев рискует сделать из Ирана еще большего противника, чем сегодня. Вообще, Украина постоянно провоцирует Исламскую Республику. Если внимательно проследить за внешнеполитической риторикой Зеленского, то он не раз позволял себе агрессивные высказывания в отношении Тегерана и его лидеров», — пояснил Мезюхо.
По мнению политолога, Украина, атакуя иранское судно, должна учитывать возможность получения ответных зеркальных действий.
«Несмотря на то, что Иран далеко, у него есть силы и средства для того, чтобы атаковать украинские торговые судна в международных водах», — добавил Мезюхо.