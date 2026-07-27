Последствия атаки Украины на иранское судно оценили

«На дипломатическом уровне Зеленский в конце концов может добиться того, что Иран в какой-то момент просто разорвет дипломатические отношения с Украиной. И в этом смысле Киев рискует сделать из Ирана еще большего противника, чем сегодня. Вообще, Украина постоянно провоцирует Исламскую Республику. Если внимательно проследить за внешнеполитической риторикой Зеленского, то он не раз позволял себе агрессивные высказывания в отношении Тегерана и его лидеров», — пояснил Мезюхо.