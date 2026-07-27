Песков: Путин овладевает каждой темой от «а» до «я»

Как уверяет пресс-секретарь президента, Владимир Путин может вести «компетентные споры» со специалистами, которые занимаются темой всю жизнь. Для овладения новыми темами необходимо уметь учиться на протяжении всей рабочей жизни, заключил Дмитрий Песков. «Это чрезвычайно важное качество, и я вам всем советую учиться», — добавил он.