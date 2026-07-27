Песков высказался об информационном суверенитете

По его мнению, подобные попытки изоляции только мешают обществу вырабатывать защитные механизмы. Песков пояснил, что лишь погрузившись во все разнообразие информационных потоков, люди смогут научиться отличать правду от враждебных вбросов и приобрести устойчивость к действиям недоброжелателей.