Песков высказался об информационном суверенитете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал невозможным достижение полного информационного суверенитета в отдельно взятой стране. Выступая на форуме «Территория смыслов», он подчеркнул, что информация по своей природе не имеет границ и обладает трансграничным характером.
«Не бывает информационного суверенитета как такового. Информация безгранична. Она трансгранична», — заявил Песков, добавив, что ни одно общество не способно нормально развиваться, если власть пытается искусственно отгородить граждан от остального мира.
По его мнению, подобные попытки изоляции только мешают обществу вырабатывать защитные механизмы. Песков пояснил, что лишь погрузившись во все разнообразие информационных потоков, люди смогут научиться отличать правду от враждебных вбросов и приобрести устойчивость к действиям недоброжелателей.
Ранее Песков заявил, что Россия добьется всех целей и перейдет к этапу бурного развития.
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