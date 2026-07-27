Стали известны подробности о разговоре Путина с Пашиняном

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Еревану необходимо как можно скорее организовать референдум по вступлению в Европейский союз или дальнейшему пребыванию в составе ЕАЭС, заявили в Кремле.