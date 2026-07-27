Стали известны подробности о разговоре Путина с Пашиняном

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Еревану необходимо как можно скорее организовать референдум по вступлению в Европейский союз или дальнейшему пребыванию в составе ЕАЭС, заявили в Кремле.
Как заявили в пресс-службе правительства Армении, Пашинян заявил о возможности такого референдума после подачи официальной заявки о присоединении к Евросоюзу.
Также Пашинян обратился к Путину с просьбой решить проблему с ограничением импорта продукции из Армении.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
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