Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности о разговоре Путина с Пашиняном

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Еревану необходимо как можно скорее организовать референдум по вступлению в Европейский союз или дальнейшему пребыванию в составе ЕАЭС, заявили в Кремле.

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Еревану необходимо как можно скорее организовать референдум по вступлению в Европейский союз или дальнейшему пребыванию в составе ЕАЭС, заявили в Кремле.

Как заявили в пресс-службе правительства Армении, Пашинян заявил о возможности такого референдума после подачи официальной заявки о присоединении к Евросоюзу.

Также Пашинян обратился к Путину с просьбой решить проблему с ограничением импорта продукции из Армении.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Читайте материал «Путин ответил считающим, что России нужно “смелее” действовать в рамках СВО».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше