Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский раскрыл тему первой встречи с Бернемом

Владимир Зеленский провел первую встречу с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на военной базе в Портсмуте.

Владимир Зеленский провел первую встречу с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на военной базе в Портсмуте. Главной темой переговоров стало укрепление оборонного потенциала ВСУ и планы по развертыванию совместного производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Телеграм-канале, опубликовав также соответствующий видеоролик.

«Обсудили нашу защиту… Также говорили о развитии совместного оборонного производства», — сообщил Владимир Зеленский.

Ранее, выступая в эфире телеканала Sky News, украинский лидер подтвердил свои амбиции построить завод по выпуску БПЛА непосредственно на территории Великобритании в рамках новой межгосударственной сделки.

Москва рассматривает любую военную помощь Киеву как прямое участие стран НАТО в конфликте. В Кремле неоднократно подчеркивали, что западные поставки вооружений и создание производственных мощностей для нужд ВСУ являются «игрой с огнем», которая не способствует мирному диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров ранее предупреждал, что любые грузы, содержащие военную продукцию для Украины, станут законными целями для российских ударов.

Читайте материал: «Песков: Россия добьется всех целей и перейдет к бурному развитию».

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше