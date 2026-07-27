Зеленский раскрыл тему первой встречи с Бернемом

Владимир Зеленский провел первую встречу с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на военной базе в Портсмуте. Главной темой переговоров стало укрепление оборонного потенциала ВСУ и планы по развертыванию совместного производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Телеграм-канале, опубликовав также соответствующий видеоролик.
«Обсудили нашу защиту… Также говорили о развитии совместного оборонного производства», — сообщил Владимир Зеленский.
Ранее, выступая в эфире телеканала Sky News, украинский лидер подтвердил свои амбиции построить завод по выпуску БПЛА непосредственно на территории Великобритании в рамках новой межгосударственной сделки.
Москва рассматривает любую военную помощь Киеву как прямое участие стран НАТО в конфликте. В Кремле неоднократно подчеркивали, что западные поставки вооружений и создание производственных мощностей для нужд ВСУ являются «игрой с огнем», которая не способствует мирному диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров ранее предупреждал, что любые грузы, содержащие военную продукцию для Украины, станут законными целями для российских ударов.
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