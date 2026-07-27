Зеленский раскрыл тему первой встречи с Бернемом

Москва рассматривает любую военную помощь Киеву как прямое участие стран НАТО в конфликте. В Кремле неоднократно подчеркивали, что западные поставки вооружений и создание производственных мощностей для нужд ВСУ являются «игрой с огнем», которая не способствует мирному диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров ранее предупреждал, что любые грузы, содержащие военную продукцию для Украины, станут законными целями для российских ударов.