Трамп заявил, что Иран запрашивает встречу

«Они попросили о встрече через посредников и напрямую, и мы встретимся, и, знаете, из этого может выйти кое-что хорошее», — сказал Трамп журналистам.
Американский лидер также сообщил, что Вашингтон и Тегеран, по его словам, ведут переговоры в позитивном ключе. Трамп отметил, что дальнейшее развитие ситуации покажет, удастся ли сторонам достичь договоренности.
При этом президент США заявил, что в случае отсутствия результата Вашингтон может возобновить удары по Ирану.
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