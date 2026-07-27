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Трамп заявил, что Иран запрашивает встречу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы запросил встречу с американской стороной для обсуждения возможной сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы запросил встречу с американской стороной для обсуждения возможной сделки. По его словам, обращение поступило как напрямую, так и через посредников.

«Они попросили о встрече через посредников и напрямую, и мы встретимся, и, знаете, из этого может выйти кое-что хорошее», — сказал Трамп журналистам.

Американский лидер также сообщил, что Вашингтон и Тегеран, по его словам, ведут переговоры в позитивном ключе. Трамп отметил, что дальнейшее развитие ситуации покажет, удастся ли сторонам достичь договоренности.

При этом президент США заявил, что в случае отсутствия результата Вашингтон может возобновить удары по Ирану.

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