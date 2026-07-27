Эксперт Асатрян оценил, как Иран может ответить Украине после атаки на Каспии

По его словам, в теории Иран действительно может реализовать свои угрозы. Если Тегеран на это решится, то под прицел попадут как морские, так и наземные объекты.
— Теоретически Иран может использовать различные вооружения. И баллистические ракеты, и некоторые разновидности своих дронов, — отметил эксперт.
Например, некоторые дроны и ракеты Ирана могут преодолевать до двух тысяч километров. Примерно такое же расстояние между севером Ирана и Одессой.
— Эффективность их использования на более дальние расстояния спорная, но в любом случае Иран может оказать такое давление на Украину. Главный вопрос заключается в целесообразности использования таких систем и в политической воле, — отметил Асатрян.
По словам эксперта, военная стратегия Тегерана может подразумевать угрозу применения силы. Однако если Киев продолжит бить по иранским объектом, то вероятность ответных ударов повысится.
— Кроме того, Иран заинтересован в расширении конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому в случае его ударов по Украине никакого противоречия между глобальной военной стратегией Тегерана и его реальными действиями не возникнет, — приводят слова эксперта Новости Mail.
Министерство иностранных дел Ирана в субботу, 25 июля, объявило о нападении на торговое судно исламской республики в акватории Каспийского моря. По данным ведомства, в результате инцидента погиб один член экипажа, еще несколько человек получили ранения.
Позже Иран заявил, что оставляет за собой право на ответ Украине. В иранском МИДе заявили, что действия Киева говорят о продолжающемся иррациональном и враждебном отношении к Тегерану. В Иране подчеркнули, что никогда не вмешивались в украинский конфликт, а эта атака нарушает международное право и стремится распространить огонь войны и небезопасности.