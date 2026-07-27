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Россия вошла в ТОП-5 стран по развитию ИИ: успех прокомментировали в Кремле

Песков: Россия входит в число лидеров по развитию ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Россия входит в число лидеров по развитию искусственного интеллекта (ИИ) и будет сокращать отставание от США в этом вопросе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В пятерке стран, которые участвуют в гонке, мы здесь остаемся. И, я надеюсь, что нечеловеческими усилиями мы будем сокращать это отставание», — сказал официальный представитель Кремля, прокомментировав развитие нейросетей в стране.

Как писал сайт KP.RU, 26 июля президент РФ Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий ИИ. Закон наделяет главу государства полномочиями утверждать Национальную стратегию развития ИИ. Правительство сможет определять меры господдержки разработки моделей и устанавливать случаи, когда допускается применение только отечественных ИИ-решений.

Ранее российский лидер подчеркнул, что нейросети наряду с цифровыми платформами и автономными системами формируют принципиально новый облик России.

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