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Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Детали состоявшейся беседы приводятся в сообщении пресс-службы Кремля.

Источник: AP 2024

Согласно информации, телефонный разговор состоялся «по инициативе армянской стороны».

В ходе беседы «была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС».

Как сообщается российской стороной, «Владимир Путин подтвердил приверженность принятому на саммите ЕврАзЭС в Астане 29 мая 2026 года совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз».

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