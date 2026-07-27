Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Согласно информации, телефонный разговор состоялся «по инициативе армянской стороны».
Как сообщается российской стороной, «Владимир Путин подтвердил приверженность принятому на саммите ЕврАзЭС в Астане 29 мая 2026 года совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз».
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