Песков заявил, что у ЕС почти не осталось санкций против России

Евросоюз (ЕС) практически лишился возможности вводить новые ограничения против России, которые не наносили бы урон его собственной экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, дальнейшие санкции неизбежно затронут социально-экономическую сферу самих европейских стран.
«Осталось очень мало, наверное, у них санкций в выборе, которые не били бы по их собственным интересам. Все остальное уже начинает больно бить по экономике, по социальной сфере самой Европы», — заявил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции «ставят рекорды» как по своему количеству, так и по бесполезности. Он также отметил, что ограничения вредят, в первую очередь, их инициаторам.
Также, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые санкции против России «выстрелом в ногу» для США.
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