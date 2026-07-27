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Песков заявил, что у ЕС почти не осталось санкций против России

Евросоюз (ЕС) практически лишился возможности вводить новые ограничения против России, которые не наносили бы урон его собственной экономике.

Евросоюз (ЕС) практически лишился возможности вводить новые ограничения против России, которые не наносили бы урон его собственной экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, дальнейшие санкции неизбежно затронут социально-экономическую сферу самих европейских стран.

«Осталось очень мало, наверное, у них санкций в выборе, которые не били бы по их собственным интересам. Все остальное уже начинает больно бить по экономике, по социальной сфере самой Европы», — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции «ставят рекорды» как по своему количеству, так и по бесполезности. Он также отметил, что ограничения вредят, в первую очередь, их инициаторам.

Также, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые санкции против России «выстрелом в ногу» для США.

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