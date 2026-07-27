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Песков: Запад желал превращения России в Московское княжество

После распада СССР страны Запада хотели, чтобы от России осталось Московское княжество. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

После распада СССР страны Запада хотели, чтобы от России осталось Московское княжество. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

«Когда обрушился Советский Союз, Россию еще трясло, было непонятно, не было Путина, и было непонятно, Россия устоит или нет, на Западе очень многие хотели, чтобы осталось Московское княжество, княжество в Свердловске, в Екатеринбурге, мелкие страны, которые можно потом съесть без отрыжки», — отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

В начале июля Владимир Путин заявил, что РФ развивается, несмотря на сопротивление коллективного Запада. Российский лидер также рассказывал о подготовке НАТО к войне с Россией. По его словам, российская сторона готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы.

До этого замлавы МИД Сергей Рябков пригрозил западным странам катастрофическими последствиями в случае прямого военного столкновения с Россией. При этом дипломат отметил, что еще одним вариантом развития событий станет «возобладание здравого смысла».

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