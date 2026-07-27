МИД России пообещал ответить на высылку сотрудника посольства из Румынии

МИД России даст «надлежащий ответ» на высылку сотрудника посольства России из Румынии. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает ТАСС.
«Обвинения румын голословны, претензии не обоснованы. Эти недружественные действия получат надлежащий ответ», — заявила госпожа Захарова.
МИД Румынии ранее сегодня сообщил об объявлении сотрудника российского посольства персоной нон грата. Накануне ведомство вызвало посла России в Бухаресте из-за залетевшего в воздушное пространство страны БПЛА. Как утверждала глава МИД Румынии Оана Цойу, сбитый истребителем дрон относился к типу «Шахед», «использовавшемуся Россией… против Украины».