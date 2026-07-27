Путин напомнил Пашиняну о референдуме о вступлении в ЕС

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости в кратчайшие сроки провести в Армении референдум по вопросу вступления страны в Европейский союз, передает пресс-служба Кремля.
«В частности, была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕврАзЭС», — говорится в сообщении.
В начале апреля Путин заявлял, что Россия спокойно относится к развитию отношений Армении с Евросоюзом, однако одновременно состоять в таможенных союзах ЕАЭС и ЕС невозможно. По его словам, это вопрос исключительно экономического характера.
До этого лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по итогам саммита ЕАЭС в Астане также призвали Армению как можно скорее провести общенациональный референдум о вступлении в Евросоюз или дальнейшем участии в Евразийском экономическом союзе. Кроме того, они поручили подготовить к декабрю доклад о возможных последствиях приостановления действия договора о ЕАЭС в отношении Армении в связи с ее курсом на вступление в ЕС.
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