Путин напомнил Пашиняну о референдуме о вступлении в ЕС

До этого лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по итогам саммита ЕАЭС в Астане также призвали Армению как можно скорее провести общенациональный референдум о вступлении в Евросоюз или дальнейшем участии в Евразийском экономическом союзе. Кроме того, они поручили подготовить к декабрю доклад о возможных последствиях приостановления действия договора о ЕАЭС в отношении Армении в связи с ее курсом на вступление в ЕС.