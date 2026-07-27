Захарова: Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Российская сторона готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. С таким заявлением в понедельник, 27 июля, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в рамках брифинга.
— Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались… Вновь подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложения, идеям, которые мы готовы будем рассмотреть, — сказала Захарова во время выступления.
В то же время дипломат отметила, что Россия готова на урегулирование конфликта с Украиной при учете договоренностей, которые были достигнуты во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на встрече в Анкоридже в 2025 году.
По словам главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, Россия после саммита в американском Анкоридже сдержала слово по принципу «пацан сказал — пацан сделал». Таким образом дипломат прокомментировал утверждения государственного секретаря США Марко Рубио о том, что договоренности, к которым сторонам удалось прийти в ходе встречи, провалились.
Ранее Лавров вновь подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.