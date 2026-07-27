Путин подписал указ о политике в сфере кадетского образования в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым утверждены основы государственной политики РФ в сфере кадетского образования в России.
Указ и прилагаемый документ, в котором излагаются основы госполитики, были размещены сайтом официального опубликования правовых актов.
В документе говорится, что основы учитывают исторический опыт становления и развития кадетского образования, а также их роль в укреплении общероссийской гражданской идентичности.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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