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Путин подписал указ о политике в сфере кадетского образования в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым утверждены основы государственной политики РФ в сфере кадетского образования в России.

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым утверждены основы государственной политики РФ в сфере кадетского образования в России.

Указ и прилагаемый документ, в котором излагаются основы госполитики, были размещены сайтом официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что основы учитывают исторический опыт становления и развития кадетского образования, а также их роль в укреплении общероссийской гражданской идентичности.

Указ вступает в силу со дня подписания.

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