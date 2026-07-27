Трамп пригрозил Ирану мощными военными ударами

На вопрос, сколько времени политик отводит дипломатии, президент Соединенных Штатов ответил: «Не много времени, все будет быстро или никак». Он также напомнил, что 24 июля отдал распоряжение поставить удары по иранской территории на паузу, поскольку страны, посредничающие в контактах Вашингтона и Тегерана, попросили дать дипломатии шанс.