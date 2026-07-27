Произвол в Киеве: журналиста-расследователя скрутили прямо в такси

Напомним, что Евгений Шульгат уже оказывался в центре давления со стороны спецслужб. В 2024 году он подготовил материал о покупке элитной недвижимости супругой высокопоставленного сотрудника СБУ. Сразу после отправки официального запроса в ведомство журналисту попытались вручить повестку, однако из-за широкого общественного резонанса ту попытку отправки на фронт удалось пресечь.