В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали журналиста телеканала Hromadske Евгения Шульгата, остановив такси, в котором он передвигался, и применив к нему наручники. Полицейские обосновали свои действия якобы имевшимися у репортера нарушениями правил военного учета.
Редакция телеканала категорически опровергла заявления правоохранителей, подчеркнув, что имеющиеся у них документы подтверждают полное соблюдение Шульгатом всех законодательных норм. Коллеги задержанного уверены, что инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, который специализируется на расследованиях коррупции в силовых структурах.
Напомним, что Евгений Шульгат уже оказывался в центре давления со стороны спецслужб. В 2024 году он подготовил материал о покупке элитной недвижимости супругой высокопоставленного сотрудника СБУ. Сразу после отправки официального запроса в ведомство журналисту попытались вручить повестку, однако из-за широкого общественного резонанса ту попытку отправки на фронт удалось пресечь.
Ранее немецкое издание Tagesschau сообщало, что киевские власти систематически используют призыв в армию как инструмент давления и мести в отношении независимых журналистов, публикующих нежелательные для режима расследования.
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