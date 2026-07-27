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«Спрошу у Путина»: Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки

Дональд Трамп намерен лично выяснить у Владимира Путина, передавала ли Россия Ирану спутниковые разведданные. Американский лидер заявил об этом, комментируя появившуюся информацию о подобной помощи.

Источник: Life.ru

Глава Белого дома планирует затронуть тему предполагаемой военной помощи Москвы Тегерану в ходе прямого разговора. При этом сам Трамп выразил скепсис относительно достоверности этих сведений. Он подчеркнул, что не верит в саму отправку снимков. Если же подобное и происходило, то, по оценке президента США, это не возымело существенного эффекта и не помогло иранской стороне.

«Мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы это выясним. Это не оказало большого влияния», — заявил Трамп журналистам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что верит заверениям Владимира Путина и Си Цзиньпина о том, что Россия и Китай не снабжают Иран оружием. По его словам, когда лидеры двух держав дают такие гарантии, он склонен им доверять. При этом Трамп отметил, что текущий курс Вашингтона в отношении Тегерана имеет лишь два возможных исхода: дальнейшую эскалацию боевых действий либо переход к переговорному процессу.

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