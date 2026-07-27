«Спрошу у Путина»: Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки

Ранее Дональд Трамп заявил, что верит заверениям Владимира Путина и Си Цзиньпина о том, что Россия и Китай не снабжают Иран оружием. По его словам, когда лидеры двух держав дают такие гарантии, он склонен им доверять. При этом Трамп отметил, что текущий курс Вашингтона в отношении Тегерана имеет лишь два возможных исхода: дальнейшую эскалацию боевых действий либо переход к переговорному процессу.