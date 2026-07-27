Трамп пообещал спросить Путина, давала ли Россия спутниковые снимки Ирану

Президент США Дональд Трамп спросит у президента России Владимира Путина, передавались ли Ирану спутниковые снимки американских военных баз. Об этом американский лидер сообщил журналистам на борту самолета Air Force One. Запись опубликовал Белый дом на YouTube.
«Мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы разберемся», — сказал Трамп.
Он выразил уверенность, что передача таких снимков не оказала бы большого влияния, так как США все равно нанесли по Ирану мощные удары, и добавил: «Послушайте, вы знаете, что они дали Венесуэле много оборудования. У Венесуэлы было все российское оборудование. А чем закончилось? Не слишком хорошо».
«Так что, возможно, они и дают, но, если и дают, то это не сработало, потому что у них (у Ирана. — РБК) нет армии, у них нет военно-воздушных сил, у них нет военно-морского флота, у них нет ничего», — сказал Трамп.
Кремль опровергал предположения о передаче Ирану российских разведданных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что вокруг конфликта «очень много» информационных вбросов, и напоминал, что представители США сами говорили об отсутствии данных о передаче Россией Ирану спутниковых снимков или технологий беспилотников.
10 марта спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия не передавала Ирану разведданные. В эфире CNBC он сказал, что «во время разговора с президентом русские заявили, что они не делились [разведданными]». Он добавил, что им можно верить на слово.
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