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«Не с Украиной»: Захарова раскрыла, с кем ведет борьбу Россия

Россия в рамках специальной военной операции ведет борьбу не с Украиной, которая является лишь инструментом в чужих руках, а с противостоящими ей силами Североатлантического альянса.

Россия в рамках специальной военной операции ведет борьбу не с Украиной, которая является лишь инструментом в чужих руках, а с противостоящими ей силами Североатлантического альянса. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе общения с участниками молодежного форума «Гвардейск».

«Это не так. Ни с какой Украиной Россия не ведет борьбу. Украина — это инструмент», — подчеркнула дипломат, добавив, что Запад целенаправленно использует украинское государство и его граждан в своих геополитических целях.

По словам Захаровой, ключевой задачей российской стороны является противостояние силам, которые ведут войну против Москвы руками киевского режима. «Не с ними мы боремся, а с теми, кто борется с нами руками Украины. А кто это? Если говорить по сути — это натовская армада», — резюмировала представитель МИД.

Читайте материал: «Москва требует ответа за срыв “формулы Анкориджа”».

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