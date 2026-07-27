«Не с Украиной»: Захарова раскрыла, с кем ведет борьбу Россия

По словам Захаровой, ключевой задачей российской стороны является противостояние силам, которые ведут войну против Москвы руками киевского режима. «Не с ними мы боремся, а с теми, кто борется с нами руками Украины. А кто это? Если говорить по сути — это натовская армада», — резюмировала представитель МИД.