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Британия передаст Украине технологии РЭБ для защиты дронов

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон продолжит оказывать военную поддержку Украине и передаст Киеву технологии радиоэлектронной борьбы для защиты беспилотников ВСУ.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон продолжит оказывать военную поддержку Украине и передаст Киеву технологии радиоэлектронной борьбы для защиты беспилотников ВСУ.

Об этом глава британского правительства сообщил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«В качестве подтверждения наших намерений сегодня я могу объявить, что мы идем дальше. Мы прeдоставляем новые технологии РЭБ собственного производства, которые будут зaщищать украинские дроны», — заявил Бернем.

Он заявил, что это поможет эффективнее бить по целям.

При этом он сказал, что британские войска до завершения конфликта на Украину не направят.

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